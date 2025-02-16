Иран акцентирует внимание на стратегическом развитии морской экономики

Арагчи указал на значимость региона, который на протяжении веков выступал в качестве моста между Востоком и Западом, а также между великими цивилизациями. Он подчеркнул, что скорость экономических и технологических изменений, зависимость стран от новых торговых маршрутов и необходимость обеспечения безопасности и регионального сотрудничества становятся более актуальными, чем когда-либо.

«Мы должны создать будущее, в котором Индийский океан будет не только транзитным маршрутом, но и центром стратегического и экономического сотрудничества», — отметил министр, добавив, что эта идея лежит в основе темы конференции «Путешествие к новым горизонтам морского партнерства».

Арагчи также сообщил, что развитие морской экономики является не просто выбором, а обязательным шагом. Правительство Ирана разработало комплексный план для модернизации портов, развития морского транспорта и создания региональной цепочки поставок, при этом особое внимание уделяется побережьям Макран, которые долгое время оставались недооцененными.

Министр акцентировал внимание на том, что морская безопасность в настоящее время является критически важной для мировой экономики. Иран, помимо своей экономической роли, также несет ответственность за обеспечение безопасности на море. Иранские военно-морские силы активно участвуют в борьбе с пиратством, наркоторговлей и организованной преступностью, а также в обеспечении безопасности судоходства в сотрудничестве с соседними государствами.

В заключение своего выступления Арагчи подчеркнул, что ни одна страна не может развиваться в одиночку, и региональное сотрудничество является ключом к совместному прогрессу. Участие Ирана в Ассоциации стран, окружающих Индийский океан (IORA), и в саммите военно-морских сил этой организации (IONS) подтверждает его приверженность многостороннему сотрудничеству в области экономики и безопасности.

Однако он также отметил существование серьезной проблемы: некоторые внешние державы пытаются воспользоваться политическими, экономическими и безопасностными разногласиями в регионе, что может подорвать естественное сотрудничество между странами. «Мы не можем позволить, чтобы геополитическая конкуренция мировых держав определяла будущее этого региона. Решение о судьбе Индийского океана должно приниматься странами этого региона в интересах их народов», — заключил Арагчи.