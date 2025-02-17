Иран отверг обвинения группы семи

Багаи назвал обвинения в адрес Ирана о его дестабилизирующем поведении в регионе как абсурдными. Он указал на действия стран G7, особенно США, Канады и трех европейских государств, которые поддерживают сионистский режим через вооружение, финансовую и политическую помощь, а также вмешательства в дела региона. Он подчеркнул, что восстановление стабильности и безопасности в Западной Азии требует прекращения вмешивающей политики этих стран.

Представитель МИД отметил законное право и ответственность Ирана защищать свой народ, территориальную целостность и национальный суверенитет от любых угроз и агрессий. Он заявил, что развитие военных и оборонительных возможностей Ирана в соответствии с международными нормами и правами является необходимым условием для обеспечения безопасности, добавив, что эти возможности способствуют не только национальной безопасности, но и миру в регионе.

Багаи также опроверг любые сомнения относительно мирного характера ядерных программ Ирана, подчеркивая, что ядерная деятельность страны соответствует техническим и промышленным потребностям, а также международным обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и соглашений по обеспечению.

Он также напомнил о лидерстве Ирана в создании Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия, отметив, что единственным препятствием для этого является сионистский оккупационный режим, который, получая всестороннюю поддержку стран G7, продолжает развивать оружие массового уничтожения, что представляет серьезную угрозу для международного мира и безопасности.