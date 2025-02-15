Израильские военные убили четверых палестинцев на Западном берегу

«В лагере Нур Шамс, расположенном к востоку от Тулькарма на севере Западного берега, трое молодых палестинцев стали жертвами обстрела военных сионистского режима», – сообщило информационное агентство WAFA со ссылкой на Главное управление по делам гражданского населения Палестины.

Как следует из заявления Главного управления по делам гражданства Палестины, Джихад Махмуд Хасан Машарака (40 лет) и Мухаммад Гасан Абу Абед, оба из лагеря Нур Шамс, а также Халид Мустафа Шариф Амер (23 года) из поселка Аллар на севере Тулькарма, были убиты в среду вечером в лагере Нур Шамс в результате обстрела со стороны военных сионистского режима. На данный момент их тела не были переданы.

С гибелью указанных трех молодых палестинцев, общее число погибших в городе Тулькарм в результате продолжающихся актов агрессии, осуществляемых армией сионистского режима против города, а также лагерей Тулькарм и Нур Шамс, возросло до одиннадцати. Среди погибших – две женщины, одна из которых находилась на восьмом месяце беременности, и один семилетний ребенок.

Агентство WAFA также проинформировало о гибели молодого палестинца в ходе рейда военных сил сионистского режима в районе Эш-Шаркия в городе Наблус.