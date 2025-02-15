15 февр. 2025 г., 19:46
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Главы МИД Ирана и Ливана обсудили пути решения проблемы авиарейсов

15 февр. 2025 г., 19:46
??????? ID: 85751996
Главы МИД Ирана и Ливана обсудили пути решения проблемы авиарейсов

Тегеран, 15 февраля. ИРНА – В рамках телефонного разговора, состоявшегося сегодня, министры иностранных дел Ирана и Ливана, Аббас Арагчи и Юсеф Раджи, провели конструктивные переговоры по вопросам двусторонних отношений и актуальных региональных вопросов.

В ходе беседы стороны акцентировали внимание на необходимости углубления сотрудничества в политической, экономической, торговой и культурной сферах, подчеркивая важность взаимного уважения и интересов обоих народов.

Особое внимание было уделено проблеме, возникшей в сфере авиарейсов между Ираном и Ливаном. Министры обсудили возможные пути решения данной проблемы и выразили готовность к дальнейшим конструктивным переговорам, направленным на восстановление и развитие авиасообщения между двумя странами.

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