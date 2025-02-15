Главы МИД Ирана и Ливана обсудили пути решения проблемы авиарейсов

В ходе беседы стороны акцентировали внимание на необходимости углубления сотрудничества в политической, экономической, торговой и культурной сферах, подчеркивая важность взаимного уважения и интересов обоих народов.

Особое внимание было уделено проблеме, возникшей в сфере авиарейсов между Ираном и Ливаном. Министры обсудили возможные пути решения данной проблемы и выразили готовность к дальнейшим конструктивным переговорам, направленным на восстановление и развитие авиасообщения между двумя странами.