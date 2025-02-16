Качество работы иранских компаний по ремонту самолетов отличное, заявил глава Росавиации

«В рамках сотрудничества с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран российская авиакомпания "Аэрофлот" недавно направила один из своих самолетов в Иран для технического обслуживания, которое было успешно завершено», - заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эксклюзивном интервью корреспонденту ИРНА в Москве.

«По результатам оценки, проведенной авиакомпанией "Аэрофлот", качество работы иранских компаний в сфере обеспечения поддержания летной годности воздушных судов признано превосходным и полностью удовлетворяющим требованиям», - добавил он.

Глава Федерального агентства воздушного транспорта России далее отметил, что Россия продолжит сотрудничество с иранскими компаниями.

«Учитывая столь впечатляющие результаты, я уверен, что российские компании продолжат сотрудничество с иранскими компаниями в этой области, поскольку в нашей стране существует такая потребность», - подчеркнул Ядров.