16 февр. 2025 г., 12:13
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Новости ID: 85752573
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Качество работы иранских компаний по ремонту самолетов отличное, заявил глава Росавиации

16 февр. 2025 г., 12:13
Новости ID: 85752573
Качество работы иранских компаний по ремонту самолетов отличное, заявил глава Росавиации

Москва, 16 февраля, ИРНА – Глава Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация), отметив проведение технического обслуживания ряда российских пассажирских самолетов в Иране, заявил о высоком качестве работы иранских компаний в данной сфере.

«В рамках сотрудничества с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран российская авиакомпания "Аэрофлот" недавно направила один из своих самолетов в Иран для технического обслуживания, которое было успешно завершено», - заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эксклюзивном интервью корреспонденту ИРНА в Москве.

«По результатам оценки, проведенной авиакомпанией "Аэрофлот", качество работы иранских компаний в сфере обеспечения поддержания летной годности воздушных судов признано превосходным и полностью удовлетворяющим требованиям», - добавил он.

Глава Федерального агентства воздушного транспорта России далее отметил, что Россия продолжит сотрудничество с иранскими компаниями.

«Учитывая столь впечатляющие результаты, я уверен, что российские компании продолжат сотрудничество с иранскими компаниями в этой области, поскольку в нашей стране существует такая потребность», - подчеркнул Ядров.

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