16 февр. 2025 г., 19:00
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Новости ID: 85753016
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Арагчи: исламский мир должен выступить единым голосом в поддержку Палестины

16 февр. 2025 г., 19:00
Новости ID: 85753016
Арагчи: исламский мир должен выступить единым голосом в поддержку Палестины

Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Джасимом Мохаммадом аль-Бадиви, подчеркнул необходимость формирования единого и решительного голоса исламского мира в поддержку прав палестинского народа.

Арагчи отметил значимость поддержки арабских и исламских стран активным действиям Организации исламского сотрудничества (ОИС) в противодействии совместному плану США и израильского режима, направленному на уничтожение Палестины. Он акцентировал внимание на важности продолжения диалога и взаимопонимания между Ираном и государствами Совета сотрудничества, особенно в свете актуальных событий в регионе.

Министр выразил признательность за позиции арабских стран, особенно в Персидском заливе, которые осуждают американский и израильский план по принудительному переселению жителей Газы. Он также резко осудил «наглые» заявления премьер-министра израильского режима о создании палестинского государства на территории Саудовской Аравии.

Арагчи подчеркнул важность консультаций с генеральным секретарем ОИС и министрами иностранных дел арабских и исламских стран, которые поддерживают активные действия ОИС в ответ на угрозы, исходящие от США и Израиля. Он призвал к единству среди мусульманского мира для защиты прав палестинского народа.

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