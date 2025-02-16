Арагчи: исламский мир должен выступить единым голосом в поддержку Палестины

Арагчи отметил значимость поддержки арабских и исламских стран активным действиям Организации исламского сотрудничества (ОИС) в противодействии совместному плану США и израильского режима, направленному на уничтожение Палестины. Он акцентировал внимание на важности продолжения диалога и взаимопонимания между Ираном и государствами Совета сотрудничества, особенно в свете актуальных событий в регионе.

Министр выразил признательность за позиции арабских стран, особенно в Персидском заливе, которые осуждают американский и израильский план по принудительному переселению жителей Газы. Он также резко осудил «наглые» заявления премьер-министра израильского режима о создании палестинского государства на территории Саудовской Аравии.

Арагчи подчеркнул важность консультаций с генеральным секретарем ОИС и министрами иностранных дел арабских и исламских стран, которые поддерживают активные действия ОИС в ответ на угрозы, исходящие от США и Израиля. Он призвал к единству среди мусульманского мира для защиты прав палестинского народа.