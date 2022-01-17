Глава Ирана выступит на заседании Госдумы, сообщил Жуков

Как сообщил ранее телеканал "Россия 1", президент России Владимир Путин на этой неделе проведет переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве.

"Президент Ирана будет выступать в Госдуме в четверг в 12 часов", - сказал Жуков журналистам.

Ранее официальный представитель иранского правительства Али Бахадори заявил, что Раиси отправится в Москву в январе. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможность визита Раиси в Россию прорабатывается, о сроках будет известно позже. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, визит Раиси в Россию будет очень важным, необходимо будет провести инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана, подчеркнув, что стороны должны будут обсудить экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Раиси в ходе визита в Россию проведет обстоятельные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по различным вопросам, в частности, планируется обсудить сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах.