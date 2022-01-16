Наступил сезон процветания отношений Тегерана и Москвы

В прошлом месяце президент России Владимир Путин объявил о визите президента Ирана аятоллы Эбрахима Раиси в Москву и сообщил, что официальное приглашение иранского коллеги принято и что визит состоится в начале 2022 года.

Руководитель администрации правительства Исламской Республики Иран Али Бахадори Джахроми недавно объявил о визите президента в Россию, заявив, что в ходе визита будут обсуждаться двусторонние вопросы и торгово-экономическое сотрудничество между Тегераном и Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил на днях о подготовке к визиту в Москву президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси.

Россия стала первой страной, официально приветствовавшей избрание Эбрахима Раиси президентом Исламской Республики Иран и инаугурацию нового правительства. Российские официальные лица предсказывали укрепление отношений Тегерана и Москвы при нынешнем правительстве Исламской Республики Иран.

Поворотным моментом в отношениях двух стран эксперты считают предстоящий визит президента в Москву и встречу с Путиным, которая впервые состоится в качестве президента. По мнению экспертов, визит президента в Россию по приглашению Путина свидетельствует о серьезной решимости двух стран продолжать достигнутые договоренности по расширению политического и экономического сотрудничества между Тегераном и Москвой.

«Визит президента Ирана в Москву — очень важное событие», — заявил три дня назад на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, «политические контакты между Тегераном и Москвой должны быть возобновлены».

Он напомнил, что пандемия коронавируса стала препятствием для встреч и поездок делегаций двух стран: «Владимир Путин и Эбрахим Раиси, президенты России и Ирана, имели несколько телефонных разговоров. Будут подняты и рассмотрены все вопросы порядка ирано-российских отношений».

Лавров сказал, что у Ирана и России много совместных планов, добавив: «Две страны работают над этими планами, и Совместная комиссия по экономическому сотрудничеству между Ираном и Россией также принимает меры в этом отношении. Ядерная сделка и безопасность Персидского залива будут обсуждаться в ходе встречи лидеров Ирана и России.

Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали, говоря о предстоящем визите Раиси, сказал: «Этот визит может стать поворотным моментом в новых отношениях между Россией и Исламская Республика Иран».

Джалали отметил, что «визит президента в Россию, который состоится в ближайшие дни, важен со всех точек зрения, и в этом контексте мы наблюдаем некоторую чувствительность, а иногда даже ненависть к этой поездке со стороны Запада. Запад с нетерпением ждет этой поездки, и предпринимаются усилия, чтобы подорвать ее».

Член Совета по межнациональным отношениям, действующего при Президенте РФ Исмаил Шабанов, заявил, что предстоящая встреча Президента Исламской Республики Иран и президента России будет иметь важное значение и результаты в укреплении отношений между двумя странами.

«Исламская Республика Иран является одной из самых могущественных стран региона и Ближнего Востока, - сказал Шабанов, - И условия к этой поездке подготовлены, и обе стороны приложили для этого большие усилия».

Глава отдела международных отношений Либерально-демократической партии России Геннадий Аудиев, считает, что визит президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в Москву является важным событием в календаре отношений Тегеран-Москва и переломным моментом в развитии двусторонних отношений за последнее десятилетие.

Аудиев заявил, что предстоящий визит президента Исламской Республики Иран в Москву вселил надежду на ускорение развития сотрудничества между Тегераном и Москвой, и в российских экспертных кругах есть надежда на нынешний визит президента.

Реза Малеки, бывший культурный атташе Исламской Республики Иран в России, рассказал о визите президента в РФ: «Этот визит может стать началом этих изменений в отношениях, и мы надеемся, что некоторые узлы, препятствия и проблемы в отношениях, с точки зрения технических проблем в отношениях в этом путешествии будут устранены».

Дипломат МИД считает, что помимо подписания документов об экономическом, политическом и военном сотрудничестве, главе российской делегации следует обратить внимание на культурные отношения с российскими мусульманами в этой стране.