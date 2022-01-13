Иран и Россия обсудили двусторонние отношения

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, стороны на этой встрече рассмотрели график предстоящих политических контактов.

Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси с официальным визитом посетит Москву в ближайшем будущем, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков сообщил в среду, что идет подготовка к визиту президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву.

«Принимаются необходимые меры для визита Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в Россию; точная дата будет объявлена дополнительно», — заявил он.