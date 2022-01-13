13 янв. 2022 г., 10:28
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Иран и Россия обсудили двусторонние отношения

Иран и Россия обсудили двусторонние отношения

Москва, 13 января, ИРНА – Посол Ирана в Москве Казем Джалали и заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в среду обсудили текущие вопросы российско-иранских отношений.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, стороны на этой встрече рассмотрели график предстоящих политических контактов.
Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси с официальным визитом посетит Москву в ближайшем будущем, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков сообщил в среду, что идет подготовка к визиту президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву.
«Принимаются необходимые меры для визита Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в Россию; точная дата будет объявлена дополнительно», — заявил он.

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