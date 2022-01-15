Отношения Тегерана и Москвы на пороге новой эры

История ирано-российских отношений полна взлетов и падений. В преддверии визита аятоллы Раиси в Россию в данном материале рассматриваем нынешнюю ситуацию связей двух стран и перспективы сотрудничества Тегерана и Москвы.

Взаимопонимание между Ираном и Россией

Многие параметры в отношениях двух стран изменились за последние десятилетия. Россия ещё не стремится получить доступ к теплым водам Персидского залива, а теперь она стремится к участию в реализации китайского проекта «Один пояс, один путь».

С другой стороны, Москва призывает к сохранению своей стратегической географической глубины по отношению к НАТО в таких странах, как Украина и Грузия, и она не заинтересована в напряженных отношений с Ираном. Поэтому Россия вступает в де-факто гражданский союз с Ираном, что приносит Ирану различные плоды.

Сотрудничество обеих стран в такие организации, как ОПЕК+ и Форум стран-экспоретров газа, выгодно для обеих стран, поскольку Тегеран и Москва приветствуют в высокие цены на нефть и газ.

Некоторые считают Россию главным соперником Ирана на мировом рынке газа, особенно в Европе. Дело в том, что можно подключить газовую сеть Ирана к соседним странам без необходимости больших затрат.

Россию также интересует порт Чабахр на юго-востоке Ирана, так как этот порт может превратиться в транзитный маршрут между Индией и Россией. Следует отметить, что Индия также следит за развитием порта Чабахар, потому что она исключена из-под действия санкций США против Ирана.

Учитывая снятие оружейного эмбарго с Ирана, военное сотрудничество между Ираном и Россией также считается одним из важнейших направлений в двусторонних отношениях.

Тегеран и Москва также могут эффективно взаимодействовать в решении региональных кризисов и проблем, в том числе в Афганистане, Сирии и Кавказе.

Такие взаимные интересы показывают, что ирано-российские отношения, независимо от исторической подоплеки, могут привести к стратегическому партнерству.

Однако такие отношения, безусловно, не могут игнорироваться другими глобальными игроками, такими как Соединенные Штаты.



Иран и Россия противодействуют односторонности США

Когда впервые появились в СМИ сообщения о том, что российская авиация использовала иранский аэродром для нанесения ударов по территории Сирии, госсекретарь США Джон Керри заявил: "Мы должны использовать старые разногласия между Ираном и Россией, чтобы не допустить сближения двух стран".

Такой пример очевидно показывает чувствительность США к сближению отношений Москвы и Тегерана. В текущих условиях, когда Иран сделает акцент на развитии связей с Востоком из-за санкций и выхода США из ядерной сделки, Вашингтон вновь обращает внимание на этот вопрос.

Администрация Джо Байдена также в настоящее время давит на Россию, чтобы возместить часть своей неудачи в Афганистане.

Расширение сотрудничества между Тегераном и Москвой создает серьезную ось против США, поэтому поездка иранского президента в столицу России вызывает чувствительность Вашингтона в данном плане.

Иран и Россия находятся в ситуации, что они могут расширить свои отношения не только на военную сферу, но и в других областиях, включая экономика.

Почти двукратный рост экономических отношений Ирана и России в этом году частично свидетельствует об интересе обеих сторон к расширению торговых связей. Этот вопрос может спасти Иран от зависимости от американских компаний в сфере товаров первой необходимости.

В сфере банковского сотрудничества Иран и Россия уже давно ведут широкое сотрудничество. Учитывая, что одной из самых серьезных угроз США для России была возможность отключения глобальной сети Swift от ее банков, Центральный банк страны стремится создать в этой области самостоятельную, самодостаточную сеть.

Эта сеть уже создана и подключена к китайской банковской сети, и Иран может сделать важный шаг в решении текущей ситуации, подключившись к этой сети.

Предстоящий визит Раиси в Россию может стать поворотной точкой для расширения сотрудничества во всех вышеуказанных сферах.

Следует отметиь, что глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января также заявил о важности предстоящего визита президента Ирана в Россию, отметив: "Визит, если коротко, он очень важный. Пора возобновлять контакты на высшем уровне, которые традиционно у нас тесные и регулярные и которые тоже стали жертвой коронавирусной инфекции... Значение (визита), прежде всего, в необходимости провести инвентаризацию всей нашей повестки дня с учетом изменений в руководстве Ирана".

Напомним, глава иранского правительства по приглашению президента России Владимира Путина на вторую половину января посетить Москву с визитом.