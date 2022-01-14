Лавров: Визит Раиси в Россию – очень важное событие

«Визит президента Ирана в Москву — очень важное событие, — заявил Лавров на пресс-конференции с участием десятков журналистов в пятницу, подводя итоги внешней политики России в 2021 году. - Политические контакты между Тегераном и Москвой должны быть возобновлены».

Он напомнил, что эпидемия короны стала препятствием для встреч и поездок делегаций двух стран, и отметил, что Владимир Путин и Эбрахим Раиси, президенты России и Ирана, имели несколько телефонных разговоров.

Министр иностранных дел России заявил: «На встрече лидеров Ирана и России будут обсуждены и рассмотрены все вопросы повестки ирано-российских отношений».

По его словам, «учитывая смену правительства в Иране в прошлом году, мы должны увидеть, как продолжится политика страны».

Лавров сказал, что у Ирана и России много совместных проектов, добавив, что две страны работают над этими проектами, и Совместная комиссия по экономическому сотрудничеству между Ираном и Россией также принимает меры в этом отношении.

«Несомненно, среди международных вопросов в ходе встречи лидеров Ирана и России будут обсуждаться такие вопросы, как ядерная сделка и безопасность Персидского залива», - добавил он.

«Иран и Россия сотрудничают в ООН, Организации по запрещению химического оружия и других международных организациях, - сказал он. - Иран является членом нашей группы, которая защищает международные принципы и Устав ООН».

Глава российской дипслужбы напомнил, что сотрудничество между Ираном и Россией по урегулированию сирийского вопроса осуществляется в рамках переговоров в Астане, добавив: «Наше сотрудничество с Ираном и Турцией в решении сирийского вопроса является хорошим примером международного сотрудничества».

«Это сотрудничество является моделью взаимодействия стран для решения вопроса, для решения которого они собрались вместе, несмотря на несогласованность их позиций», - сказал Лавров.

Глава МИД России также заявил, что Западу не следует создавать психологическую напряженность в реализации ядерной сделки, добавив, что в вопросе возрождения ядерной сделки достигнут реальный прогресс.

«Я оптимистично отношусь к переговорам о возрождении ядерной сделки в Вене, — сказал Лавров. - В этом процессе мы наблюдаем реальный прогресс и реальное стремление в первую очередь между Ираном и США понять опасения друг друга».

Лавров заявил на пресс-конференции, что ситуация улучшилась и что западные страны согласились на условия возобновления переговоров по ядерной программе Ирана и отказались обсуждать ракетную программу Ирана или его поведение в регионе.

Глава МИД России заявил, что поднимался вопрос о возрождении ядреной сделки, из которой вышел бывший президент США Дональд Трамп. «Мы хотим, чтобы ядерная сделка возродилась и поддерживался без каких-либо дефицитов или дополнений», - заключил он.