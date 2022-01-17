Почему так важен визит Раиси в Россию?

Географическая близость России и Ирана естественным образом диктует потребность установления отношений не только между лидерами, но и между народами двух стран. Однако, историкам неизвестно, когда впервые установлены отношения между двумя странами. Хотя в серии книг французского путешественника Жана Шардена «Дневник путешествия кавалера Шардена в Персию...» (в 10 томах) упомянуто, что начало дипломатических отношений между Московского государства и Персией относится к 1521 году, когда Сефевидский Шах принял российского посла. То есть ровно 500 лет тому назад между двумя государствами были установлены дипломатические отношения.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ближайшее время совершит визит в Москву, который совпадает по времени с 500-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Россия и Иран: неизбежные отношения

Российско-иранские отношения за последние десятилетия пережили много взлетов и падений. С учетом географической близости России и Ирана, отношения двух стран можно характеризовать как исторически «неизбежные». Отношения Тегерана и Москвы, как и отношения любой другой страны с другими странами, имеют своих друзей, врагов, сторонников и критиков.

Сложности в международных отношениях требует, чтобы власти помимо поддержки или критики общественного мнения, прокладывали путь отношений с той или иной страной исходя из своих «национальных интересов».

Отношения между странами на всех уровнях, которые мы можем себе представить, от стратегического союзника, до стратегического врага и стратегического конкурента, основаны на «нахождении способа для обеспечения интересов». Особое значение тут приобретает «путь» к обеспечению интересов.

Что касается российско-иранских отношений, можно с уверенностью сказать, что в нынешних глобальных и региональных условиях, они имеют три характеристики, указывающие на совместный выбор «пути», избранного лидерами двух стран для обеспечения двусторонних интересов:

• Бескомпромиссные, явные и четко выстроенные отношения со строгими протоколами (которые иногда могут подвергаться поперечной и случайной неустойчивости под давлением общественного мнения);

• Общие интересы, являющиеся скорее результатом общих интересов (а не общих возможностей). Из-за множества сфер, в которых обе страны чувствуют общую для них угрозу, этот вопрос придал российско-иранским отношениям уникальную уверенность. Этот аспект связан не с ощущением угрозы между двумя сторонами, а с угрозами со стороны третьих стран, которые угрожают интересам как Тегерана, так и Москвы как на региональном, так и на глобальном уровнях;

• Устойчивость отношений путем создания взаимовыгодных возможностей. Такое измерение в российско-иранских отношениях можно объяснить тем, что весь формат отношений между двумя государствами не является результатом «общих интересов, возникающих из общих угроз» и в отношениях двух стран есть очень хорошие пространства, которые, к сожалению, в последние десятилетия игнорировались из-за доминирования второго элемента в отношениях между двумя странами.

Укрепление этого аспекта в отношениях между Ираном и Россией является очень важной миссией. Политическая воля лидеров двух стран может стать основой для его формирования и последовательности в отношениях между двумя государствами.

Сложности в отношениях, которыми можно управлять

Учитывая три вышеупомянутых элемента, естественно, как и в отношениях между другими странами, можно наблюдать сложности в российско-иранских отношениях. Однако «Управлять» ими намного проще и дешевле, чем аналогичные ситуации с другими странами. Несмотря на временные падения в отношениях, Ирана и Россия всегда очень быстро приступали к нормализации отношений, что считается очень положительной характеристикой в отношениях между двумя странами. Это можно объяснить общим пониманием общих угроз обеим странам для своих сфер влияния. Тегеран и Москва уже убедились, что нельзя причинять друг другу боль и дистанцироваться, потому что в этом отдалении и одиночестве они столкнутся с большим количеством угроз со стороны третьих сторон.

Никогда не угрожают друг другу

На протяжении 500 лет ирано-российские отношения прошли такой путь, что сегодня можно сказать, что нет ни прямой ни непосредственной угрозы со стороны одной страны в отношении другой. Это, пожалуй, одна из самых очевидных характеристик ирано-российских отношений. Факторы, которые могут угрожать отношениям и интересам Ирана и России, больше находятся за пределами двух стран, о чем хорошо понимают лидеры двух стран. На этом основании стороны наметили путь взаимного уважения на ближайшие годы.

Стратегическая солидарность

Несмотря на то, что Иран и Россия имеют на Каспии общие границы, то, что сделало российско-иранские отношения характерными для прочных отношений — это «стратегическая солидарность», вытекающая из упомянутых выше факторов и особенностей. Визит президента Ирана в Москву, несомненно, является историческим поворотным моментом в отношениях между двумя странами. Укрепление отношений между двумя странами, обусловленное прежде всего общим пониманием общих угроз, необходимо углублять путем создания общих интересов в результате общих возможностей.

Уровень отношений между двумя странами можно оценить положительно, но отношения между Ираном и Россией необходимо углублять на основе общих интересов, вытекающих из общих возможностей в различных областях, в частности в торгово-экономической сфере.

Побег от эмоций: ключ к углублению отношений

На Ирано-российские отношения следует рассматривать «реалистично, логично» и необходимо избегать «чувств и противоречий». Как свидетельствуют региональные и глобальные события, российско-иранские отношения никогда не были так склонны к углублению и развитию, как сегодня. Надо сказать, что существует неизбежная взаимная потребность в ирано-российских отношениях, на которую нужно полагаться. Эта взаимная потребность необязательно означает создание своего рода взаимозависимости и отклонение от политики «Мы не хотим ни Запада, ни Востока! Да здравствует исламская революция!» в последние 4 десятилетия, а скорее, это своего рода взаимодополняющие, прочные и полностью направленные отношения, в которых обе стороны аккуратно и уверенно кладут блоки формирования этих специальных отношений.

Визит Раиси в Россию — поворотный момент в российско-иранских отношенях

Отношения между Ираном и Россией должны наращивать потенциал для ощутимого и непосредственного использования достижений, которые будут достигнуты во время предстоящего визита президент Ирана в Москву.

Одним из важных направлений, по которому стороны могут развивать сотрудничество является совместное противостояние репрессивным санкциям, наложенным в отношении Тегерана и Москвы, в частности со стороны США. У двух стран есть потенциал сотрудничества, который может с участием других стран, которые также являются жертвами санкций США сделать стратегию нейтрализации санкций общей главой в своих отношениях за счет синергии снизить уязвимость сторон в этой области. Например, заключение двустороннего или многостороннего соглашения между Ираном и Россией и даже распространение его на другие страны, чтобы наладить взаимные расчеты в местных валютах могло бы стать важным шагом в этом направлении.