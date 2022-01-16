Тареми стал вторым лучшим нападающим в первой половине чемпионата Португалии

Вторая половина португальской лиги началась: «Порту» лидировал с 47 очками, а «Спортинг Лиссабон» - вторым с тремя очками меньше.

В отчете сайт «GolPoint» представлены три лучших игрока каждой позиции в первой половине сезона, в которых также фигурирует имя Мехди Тареми. Иранский нападающий «Порту» забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в первой половине чемпионата и получил от португальских СМИ оценку 6,78.

Впереди Тарми идет нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, который успел забить 14 мячей и отдать 2 результативные передачи своим одноклубникам. Он получил оценку 7,18 на сайте Golpoint.