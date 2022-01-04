Гол Тареми в ворота Челси вошел в тройку финалистов премии Пушкаша

Премия ФИФА присуждается за лучший и самый красивый гол года, независимо от матча, в котором был забит гол.
Голосование по последним трем вариантам завершилось в пятницу, 17 декабря 2022 г.
Тегеран, 4 января, ИРНА - Международная федерация футбола (ФИФА) объявила финалистов Премии Пушкаша, в которую вошло имя иранского футболиста Мехди Тареми.
Премия ФИФА присуждается за лучший и самый красивый гол года, независимо от матча, в котором был забит гол.
Голосование по последним трем вариантам завершилось в пятницу, 17 декабря 2022 г.
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