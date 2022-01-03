Азмун и Тареми вошли в тройку лучших футболистов Азии в 20201 году

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун, набрав 111 баллов занял второе место в голосовании за лучшего легионера Азии по итогам 20201 года по версии Fox Sports As Titan Sports. Третье место в рейтинге занял иранский нападающий «Порту» Мехди Тареми 90 баллами.
Первое место с большим отрывом занял нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин, который набрал 242 баллов.
Тегеран, 3 января. ИРНА — В тройку лучших легионеров Азии вошли нападающий «Порту» Мехди Тареми и форвард «Зенита» Сердар Азмун.
Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун, набрав 111 баллов занял второе место в голосовании за лучшего легионера Азии по итогам 20201 года по версии Fox Sports As Titan Sports. Третье место в рейтинге занял иранский нападающий «Порту» Мехди Тареми 90 баллами.
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