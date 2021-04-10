Иран может следить за ситуацией со сделками по покупке самолетов

«Авиакомпания Boeing должна отвечать за свою сделку с иранской компанией Iran Air», отметил министр, добавив, что иранские компании вправе юридически следовать за ситуацией со сделками с Boeing, которые приостановлены после выхода США из СВПД.

После подписания ядерной сделки иранская авиакомпания Iran Air заключила с американским производителем Boeing контракт на поставку 80 самолетов. Иран также получил разрешение OFAC на покупку самолетов. Также иранские авиакомпании «Aseman» и «Qeshm Air» подписали контракты на покупку 30 и 10 самолетов с компанией Boeing. После выхода США из СВПД, все эти контракты приостановлены и Boeing практически не поставил ни один самолет Ирану.

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