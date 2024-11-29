Положение палестинцев — самый значительный человеческий кризис в мире

Сегодня Багаи написал сообщение на своем X, ранее Twitter, по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом, который отмечается 29 ноября каждого года.

Палестина представляет собой универсальный гуманитарный идеал и остается самым значительным человеческим кризисом, символизирующим утраченные права и многочисленные нарушенные обещания, сказал он.

В связи с этим «мы отдаем дань уважения мифическому сопротивлению и стойкости палестинского народа против длительной оккупации и апартеида, которые стали предметом геноцида в течение последних 14 месяцев», — отметил он.

Теперь враг нарушает основные права палестинского народа самым жестоким образом, — сказал он.

Он подчеркнул, что мир имеет юридическую обязанность и моральную ответственность поддерживать законную борьбу палестинцев за право на самоопределение, жизнь в мире и человеческое достоинство.

С начала геноцидного заговора в Газе и последующего вторжения в Ливан сионистский режим неоднократно нападал на медицинские центры, врачей и фельдшеров, и в дополнение к полному разрушению многих больниц и убийству больных и раненых, сотни врачей были замучены.