Аракчи: Продолжение угроз механизмом механизм «Snapback» может привести к тому, что ядерная доктрина Ирана изменится в сторону создания оружия

Британская газета The Guardian сообщила о встрече Аббаса Аракчи с иностранными журналистами в Лиссабоне, столице Португалии. Аракчи, выступая перед встречей иранских и европейских переговорщиков в Женеве, назвал встречу в пятницу мозговым штурмом, призванным выяснить, есть ли выход из тупика. Он признал свой пессимизм по поводу этой встречи и заявил, что не уверен, что Иран ведёт переговоры с правильной стороной.

Глава МИД Ирана заявил журналистам, что если Запад продолжит угрожать возобновлением всех санкций ООН, то, вероятно, дискуссии о ядерной программе в Иране сместятся в сторону обладания ядерным оружием.

В то же время Аракчи сказал, что Иран ранее обладал способностями и знаниями для создания ядерного оружия, но это не является частью стратегии безопасности страны.

Министр иностранных дел продолжил: «после последней резолюции Совета управляющих Иран решил ввести в эксплуатацию тысячи новых, высокотехнологичных центрифуг. Началась подача газа в эти машины. Это результат их давления».

Аббас Аракчи, заверив, что Иран остаётся в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и стремится к сотрудничеству, заявил: «В настоящее время мы не планируем обогащать уран более чем на 60%, и это наше нынешнее решение. Хочу ещё раз подчеркнуть, что мы выбрали путь сотрудничества для честного решения этой проблемы».

В другой части беседы с журналистами глава МИД подчеркнул: «Иран не поставлял баллистические ракеты России. Военное сотрудничество Тегерана с Москвой имеет давнюю историю и является абсолютно законным. Конечно, Иран поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Украины».

Он уточнил: «Хезболла и другие группы не являются нашими марионеточными группами. Мы поддерживаем их только как друзей, поэтому никогда не диктовали им или любой другой группе сопротивления в регионе ничего. Они сами принимают решения и сами их реализуют».