В ЕК заявили, что страны ЕС обязаны исполнять ордера МУС

"Все страны, ратифицировавшие Римский статут, в том числе все государства - члены ЕС, обязаны исполнять ордера на арест, выданные МУС", - сказал представитель Еврокомиссии.

По словам Стано, ЕС и государства - члены объединения "твердо привержены международному уголовному правосудию и борьбе с безнаказанностью".

"Мы поддерживаем МУС и принципы, изложенные в Римском статуте", - добавил представитель ЕК.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта. Их обвинили в преступлениях в секторе Газа.