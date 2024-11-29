29 нояб. 2024 г., 16:43
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В ЕК заявили, что страны ЕС обязаны исполнять ордера МУС

29 нояб. 2024 г., 16:43
??????? ID: 85674591
В ЕК заявили, что страны ЕС обязаны исполнять ордера МУС

Тегеран, 29 ноября. ИРНА — Все страны - члены Евросоюза поддерживают Международный уголовный суд (МУС) и должны исполнять его ордера, в том числе на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Все страны, ратифицировавшие Римский статут, в том числе все государства - члены ЕС, обязаны исполнять ордера на арест, выданные МУС", - сказал представитель Еврокомиссии.

По словам Стано, ЕС и государства - члены объединения "твердо привержены международному уголовному правосудию и борьбе с безнаказанностью".

"Мы поддерживаем МУС и принципы, изложенные в Римском статуте", - добавил представитель ЕК. 

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта. Их обвинили в преступлениях в секторе Газа.

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