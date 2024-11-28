Чемпионат премьер-лиги пляжного волейбола в Мешхеде

Четвёртый тур чемпионата лиги пляжного волейбола Ирана начался утром в четверг на пляжных площадках в Мешхеде и завершился вчера, в пятницу определением команд, вышедших в четвертьфинал.
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