Чемпионат премьер-лиги пляжного волейбола в Мешхеде

Четвёртый тур чемпионата лиги пляжного волейбола Ирана начался утром в четверг на пляжных площадках в Мешхеде и завершился вчера, в пятницу определением команд, вышедших в четвертьфинал.

journalistشهرام مومنی نوکنده
28 нояб. 2024 г., 22:15

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