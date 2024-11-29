29 нояб. 2024 г., 12:19
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Новости ID: 85674386
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ХАМАС призвал мир восстать против преступлений сионистского режима

29 нояб. 2024 г., 12:19
Новости ID: 85674386
ХАМАС призвал мир восстать против преступлений сионистского режима

Тегеран, 29 ноября. ИРНА — Палестинское движение исламского сопротивления (ХАМАС) призвало международное сообщество к проведению демонстраций в столицах стран против преступлений сионистского режима и попытаться остановить геноцид этого режима против угнетеннГазы.

В заявлении по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом ХАМАС призвал народы мира выйти на улицы в пятницу, субботу и воскресенье в столицах своих стран, чтобы остановить преступления сионистского режима в секторе Газа.

"Мы призываем активизировать любые народные движения и мероприятия солидарности с жителями сектора Газа в городах и столицах стран мира до тех пор, пока агрессия и геноцид сионистского режима не будут остановлены", говорится в заявлении движения.

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