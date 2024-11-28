Перемирие на ливанском фронте стало позорным поражением для израильского режима: Салами

В сообщении, опубликованном в четверг и адресованном шейху Наиму Кассиму, генеральному секретарю ливанской "Хезболла", генерал-лейтенант Хусейн Салами написал: «Я поздравляю Вас, правительство и народ Ливана, особенно храбрых бойцов героической "Хезболла", с великой победой исламского сопротивления и блестящей организацией "Хезболла", которая сорвала планы израильского режима на северных оккупированных территориях и заставила его принять перемирие».

Салами подчеркнул: «перемирие на ливанском фронте является стратегическим и позорным поражением для израильского режима, который не приблизился ни к одной из своих дьявольских целей и желаний в войне против "Хезболлы". Более того, это может стать началом перемирия и окончания войны в Газе».

Он отметил: «Они (американцы) потратили ресурсы, которые должны были быть направлены на благополучие своего народа и страны, на поддержку и соучастие в зверствах и военных преступлениях сионистов против палестинского народа, Газы и Ливана. В итоге, как и предсказывал наш мудрый и свободолюбивый лидер, уважаемый аятолла Хаменеи, "преступления израильского режима в Газе и Ливане, вопреки желаниям преступников, приведут к усилению и активизации сопротивления».