Постпред Ирана прокомментировало обвинения о нарушении Конвенции по химическому оружию

"За последние несколько десятилетий не было зарегистрировано ни одного случая нарушения со стороны Ирана. Нынешние опубликованные сообщения основаны на психологической войне сионистского режима и были опубликованы после его поражения на ливанском фронте", заявили в иранском Постпредстве.

"Обвинения против Ирана выдвигаются в то время, как международные институты подтвердили использование запрещенного оружия израильским режимом в войне в Ливане и Газе, а Иран потребовал проведения международного расследования использования запрещенного оружия Израилем", говорится в заявлении.