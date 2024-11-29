29 нояб. 2024 г., 06:03
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Постпред Ирана прокомментировало обвинения о нарушении Конвенции по химическому оружию

29 нояб. 2024 г., 06:03
??????? ID: 85674195
Постпред Ирана прокомментировало обвинения о нарушении Конвенции по химическому оружию

Тегеран, 29 ноября. ИРНА — Постоянное предствительтсво Ирана при Организации объединенных нации в ответ на обвинения о нарушении Тегераном Конвенции по химическому оружию заявило, что удучи жертвой химического оружия, подаренного Западом режиму Саддама, Иран является ответственным участником Конвенции по химическому оружию.

"За последние несколько десятилетий не было зарегистрировано ни одного случая нарушения со стороны Ирана. Нынешние опубликованные сообщения основаны на психологической войне сионистского режима и были опубликованы после его поражения на ливанском фронте", заявили в иранском Постпредстве.

"Обвинения  против Ирана выдвигаются в то время, как международные институты подтвердили использование запрещенного оружия израильским режимом в войне в Ливане и Газе, а Иран потребовал проведения международного расследования использования запрещенного оружия Израилем", говорится в заявлении.

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