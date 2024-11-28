28 нояб. 2024 г., 21:12
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Доля Ирана в торговле с соседними странами составляет 38 миллиардов долларов

28 нояб. 2024 г., 21:12
??????? ID: 85674086
Доля Ирана в торговле с соседними странами составляет 38 миллиардов долларов

Тегеран, 28 ноября, ИРНА - Глава совместной торговой палаты Ирана и Африки заявил, что общий объем импорта и экспорта в 15 соседних стран составляет 3900 миллиардов долларов, а доля Ирана на этом рынке — 38 миллиардов долларов, что составляет менее одной тысячной.

Масъуд Барахман в четверг на совместном заседании с экономическими деятелями провинции Голестан заявил: «в настоящее время экспортный потенциал страны с учетом существующих возможностей составляет 360 миллиардов долларов, но фактический объем экспорта составляет одну седьмую от этого потенциала».

Он добавил: «Африканский континент, включающий 55 стран, имеет товарооборот в 1500 миллиардов долларов, а доля Ирана на этом рынке составляет 1,3 миллиарда долларов».

Глава совместной торговой палаты Ирана и Африки, подчеркнув, что для активизации внешней торговли со странами Африки было предпринято множество поездок на этот континент, добавил: Африканский континент обладает огромным потенциалом и способен поглотить большинство иранских товаров, поэтому он может стать одним из важных рынков для Ирана.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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