Доля Ирана в торговле с соседними странами составляет 38 миллиардов долларов

Масъуд Барахман в четверг на совместном заседании с экономическими деятелями провинции Голестан заявил: «в настоящее время экспортный потенциал страны с учетом существующих возможностей составляет 360 миллиардов долларов, но фактический объем экспорта составляет одну седьмую от этого потенциала».

Он добавил: «Африканский континент, включающий 55 стран, имеет товарооборот в 1500 миллиардов долларов, а доля Ирана на этом рынке составляет 1,3 миллиарда долларов».

Глава совместной торговой палаты Ирана и Африки, подчеркнув, что для активизации внешней торговли со странами Африки было предпринято множество поездок на этот континент, добавил: Африканский континент обладает огромным потенциалом и способен поглотить большинство иранских товаров, поэтому он может стать одним из важных рынков для Ирана.