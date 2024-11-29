29 нояб. 2024 г., 11:44
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85674357
T T
0 Persons

Глава КСИР: «Хезболла» стала более сильной после смерти Насраллы

29 нояб. 2024 г., 11:44
Новости ID: 85674357
Глава КСИР: «Хезболла» стала более сильной после смерти Насраллы

Тегеран, 29 ноября. ИРНА — Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами заявил, что ливанское движение «Хезболла» стало сильнее, чем раньше, после смерти Хасана Насраллы.

"Узурпирующий израильский режим имел стратегический план по уничтожению ливанской «Хезболлы» и думал, что сможет достичь этой зловещей цели, убивая лидеров и командиров движения", сказал он.

По его словам, пока существует ливанское движение «Хезболла», сионистский режим не может представить себе многообещающее будущее.

"США и Англия являются политическими и экономическими сторонниками, союзниками и спонсорами сионистского режима, и эти сами сторонники стали посредниками в прекращении огня", сказал Салами.

"После мученической смерти Сейеда Хасана Насраллы «Хезболла» действовала сильнее, чем раньше, и навязала свою волю врагу", добавил глава КСИР.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .