Глава КСИР: «Хезболла» стала более сильной после смерти Насраллы

"Узурпирующий израильский режим имел стратегический план по уничтожению ливанской «Хезболлы» и думал, что сможет достичь этой зловещей цели, убивая лидеров и командиров движения", сказал он.

По его словам, пока существует ливанское движение «Хезболла», сионистский режим не может представить себе многообещающее будущее.

"США и Англия являются политическими и экономическими сторонниками, союзниками и спонсорами сионистского режима, и эти сами сторонники стали посредниками в прекращении огня", сказал Салами.

"После мученической смерти Сейеда Хасана Насраллы «Хезболла» действовала сильнее, чем раньше, и навязала свою волю врагу", добавил глава КСИР.