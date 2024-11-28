28 нояб. 2024 г., 19:16
??????? ID: 85674020
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи: Хезболла снова разрушила миф о непобедимости Израиля

28 нояб. 2024 г., 19:16
??????? ID: 85674020
Аракчи: Хезболла снова разрушила миф о непобедимости Израиля

Тегеран, 28 ноября, ИРНА - Министр иностранных дел написал в социальных сетях, что за последний год Нетаньяху выкачал у американских налогоплательщиков более десятка миллиардов долларов на свои военные преступления, при этом получая полную военно-политическую поддержку от правительства США.

«Однако после тяжелых потерь на юге Ливана он был вынужден умолять о перемирии. Хезболла снова разрушила миф о непобедимости Израиля», - написал он.

«Пришло время Израилю признать и поражение в Газе», - заключил он.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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