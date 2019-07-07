Представитель правительства Ирана: Сегодня начнётся обогащение урана более 3,67%

Али Рабии сегодня на совместной пресс-конференции с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и пресс-секретарём Организации по атомной энергии Ираном Бехрузом Камалванди заявил "Мы повысили уровень обогащения урана более 3,67%, критерий его концентрации будет соответствовать нашим потребностям."

"Мы сталкиваемся с двумя подходами на переговорах: одни считают ядерную сделку бесполезной и говорят, что надо выйти из неё, остальные настаивают на том, чтобы остаться в сделке любой ценой", пояснил он.

"Наличие различных взглядов является правом общества и политических партий, мы приветствуем это, но наше решение остаться в ядерной сделке направлено на то, чтобы все страны получили выгоды от неё, включая народ Иран, а также регион и мир. Соединённые Штаты Америки совершили стратегическую ошибку, выйдя из соглашения", добавил Рабии.

"Любой ценой мы не останемся в ядерной сделке. Сегодняшние решения направлены на спасение ядерной сделки. Сохранение её подчёркивается в качестве основного принципа, но всё зависит от остальных сторон", продолжил он.

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