20 апр. 2025 г., 20:11
Новости ID: 85809182
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Посол Ирана рассказал о послании Верховного лидера президенту России и ответе Путина

20 апр. 2025 г., 20:11
Новости ID: 85809182
Посол Ирана рассказал о послании Верховного лидера президенту России и ответе Путина

Тегеран, 20 апреля, ИРНА - Посол Ирана в Москве, ссылаясь на передачу послания Верховного лидера президенту России министром иностранных дел, сказал, что это послание имело различные аспекты.

Казем Джалали в интервью также рассказал об ответе Путина: "Верховный лидер в своем послании упомянул некоторые области, и господин Путин также упомянул те же области".

Он отметил: "Господин Путин (на встрече с господином Аракчи, -ред.) несколько раз повторил, что наши отношения с Америкой не будут иметь отношения к отношениям с Ираном, мы считаем наши отношения очень важными, наше партнерство было близким и до этого, но с подписанием всеобъемлющего стратегического договора наши отношения стали полностью стратегическими, и во всех областях мы должны расширять наши отношения".

Посол Ирана в Москве напомнил: "На следующий день, когда у нас были переговоры с господином Лавровым, министр иностранных дел России также сказал, что господин Путин очень доволен содержанием послания и встречей. Думаю, это был полностью диалоговый режим".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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