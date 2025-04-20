Посол Ирана рассказал о послании Верховного лидера президенту России и ответе Путина

Казем Джалали в интервью также рассказал об ответе Путина: "Верховный лидер в своем послании упомянул некоторые области, и господин Путин также упомянул те же области".

Он отметил: "Господин Путин (на встрече с господином Аракчи, -ред.) несколько раз повторил, что наши отношения с Америкой не будут иметь отношения к отношениям с Ираном, мы считаем наши отношения очень важными, наше партнерство было близким и до этого, но с подписанием всеобъемлющего стратегического договора наши отношения стали полностью стратегическими, и во всех областях мы должны расширять наши отношения".

Посол Ирана в Москве напомнил: "На следующий день, когда у нас были переговоры с господином Лавровым, министр иностранных дел России также сказал, что господин Путин очень доволен содержанием послания и встречей. Думаю, это был полностью диалоговый режим".