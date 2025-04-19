Россия приветствует переговоры США и Ирана

По итогам ирано-американских переговоров в столице Омана обе страны дали положительную оценку переговорам и запланировали следующий раунд переговоров на следующую неделю. Как Кремль оценивает эти переговоры и их перспективы?

Мы приветствуем начало переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном и достигнутую договоренность о продолжении этого переговорного процесса в конце этой недели. Убеждены, что все вопросы, связанные с ядерной программой Ирана и СВПД, должны решаться исключительно политико-дипломатическими способами. Выступаем за продолжение переговорного процесса, исходя из принципов взаимной выгоды и взаимного уважения.

В Москве проходит новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Ираном и Китаем по иранской ядерной проблеме. Какими вы видите перспективы этих усилий, поскольку срок действия предыдущего соглашения подходит к концу?

Диалог по различным вопросам между Россией, Ираном и Китаем весьма востребован как с точки зрения интересов трех наших стран, так и с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в регионе.