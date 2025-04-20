Аракчи: Оптимизм может быть оправдан, но только с большой осторожностью

Аббас Аракчи, министр иностранных дел, написал в сети X: "Относительно позитивная атмосфера в Риме способствовала прогрессу в принципах и целях возможного соглашения".

"Мы объяснили, что для многих в Иране СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) больше не является достаточно хорошим. Для них то, что осталось от СВПД, — это только "извлеченные уроки". Я лично склоняюсь к этому мнению.

"В ближайшие дни начнутся экспертные переговоры с целью рассмотрения деталей. После этого мы будем в лучшем положении для суждения", - заключил он.