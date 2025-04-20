20 апр. 2025 г., 08:40
Новости ID: 85808395
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи: Оптимизм может быть оправдан, но только с большой осторожностью

20 апр. 2025 г., 08:40
Новости ID: 85808395
Аракчи: Оптимизм может быть оправдан, но только с большой осторожностью

Тегеран, 20 апреля, ИРНА - Министр иностранных дел написал в сообщении в сети X о непрямых переговорах с США: "Оптимизм может быть оправдан, но только с большой осторожностью".

Аббас Аракчи, министр иностранных дел, написал в сети X: "Относительно позитивная атмосфера в Риме способствовала прогрессу в принципах и целях возможного соглашения".

"Мы объяснили, что для многих в Иране СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) больше не является достаточно хорошим. Для них то, что осталось от СВПД, — это только "извлеченные уроки". Я лично склоняюсь к этому мнению.

"В ближайшие дни начнутся экспертные переговоры с целью рассмотрения деталей. После этого мы будем в лучшем положении для суждения", - заключил он.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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