Арагчи: переговоры с Европой продолжаются

Выступая перед журналистами на полях заседания кабинета министров в среду, Арагчи отметил, что два дня назад в Женеве состоялся новый раунд переговоров с представителями трех европейских стран. "Основное внимание было уделено вопросам, связанным с ядерной программой Ирана, а также ряду других актуальных тем," — отметил министр.

Отвечая на вопрос о возможной передаче сообщения от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Арагчи подчеркнул, что такие предположения не соответствуют действительности. «Мы провели с господином Лавровым обстоятельные переговоры, в ходе которых всесторонне обсудили региональные вопросы и двусторонние отношения. Он представил нам подробный отчет о своих переговорах с США и другими странами региона, однако никаких специальных посланий не передавал, так как такой цели не ставилось,» — заявил глава иранского внешнеполитического ведомства.

Касаясь перспектив возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Арагчи подтвердил неизменность позиции Ирана. «С самого начала, когда США инициировали политику максимального давления и подписали соответствующие президентские указы, наша позиция была четко озвучена: Иран не ведет переговоры под давлением. Такая стратегия уже применялась в прошлом и не принесла положительных результатов,» — подчеркнул он.

Министр добавил, что Тегеран продолжит придерживаться принципиального подхода в международных переговорах, не поддаваясь внешнему давлению.