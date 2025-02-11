Лидер Ансаруллах приглазил Трампу: мы держим руку на спусковом крючке

"Мы подтверждаем нашу позицию в поддержку палестинского народа, держа руку на спусковом крючке, и мы будем присутствовать, если израильский враг вернется к эскалации против сектора Газа", сказал он.

В своем выступлении аль-Хуси подчеркнул, что:

США стремятся к захвату ресурсов других стран, всегда желая получить наибольшую долю от всех доступных благ.

Он отметил, что слова Трампа подтверждают жадность США, которая проявляется даже в отношении неисламских стран.

Американцы рассматривают народы как источник ресурсов, считая каждого, кто обладает значительными богатствами, "дойной коровой".

Лидер Ансаруллах указал на умение американцев грабить народы, используя ложные названия для оправдания своих действий. Трамп открыто говорит об истинных намерениях США, в отличие от других, кто скрывает их под маской.

Он также добавил, что дружба с американцами не вызывает у них уважения, а наоборот, приводит к презрению к тем, кто проявляет доброту.

Некоторые арабские лидеры взаимодействуют с США, но когда их интересы требуют избавиться от этих лидеров, американцы легко отказываются от них. Это подтверждается множеством примеров.

По его словам, арабские и исламские страны не оказали должной поддержки в борьбе против агрессии, либо сотрудничали с врагом, либо оставили сопротивление без поддержки.

Аль-Хуси подчеркнул, что арабские режимы лишь делают заявления, не имея реальной воли к действию. Режимы, которые нормализовали отношения с Израилем, не вернутся к прежним позициям, что свидетельствует о их предательстве.

Он также отметил, что даже животные различают друзей от врагов, в то время как некоторые арабы считают Иран врагом, а Израиль другом.