23 янв. 2025 г., 18:49
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Баuаи: Обвинение независимых стран способствует нарушению закона

23 янв. 2025 г., 18:49
??????? ID: 85728638
Баuаи: Обвинение независимых стран способствует нарушению закона

Тегеран, 23 января, ИРНА - Представитель министерства иностранных дел назвал обвинения США в адрес Кубы и повторное включение этой страны в список так называемых государств, спонсирующих терроризм, необоснованным, безосновательным и неприемлемым актом, заявив, что такие односторонние действия ведут к дальнейшему подрыву верховенства закона на международном уровне и поощряют беззаконие.

Эсмаил Багаи, комментируя повторное включение Кубы в список стран, которые, по утверждению США, поддерживают терроризм, сказал: "Использование Соединенными Штатами таких необоснованных, произвольных и дискредитирующих независимые страны списков в качестве инструмента продвижения внешней политики имеет давнюю историю".

Он назвал подобные действия противоречащими принципам и нормам международного права и предлогом для введения односторонних и несправедливых санкций против независимых народов и заявил: "Такие односторонние действия со стороны постоянного члена Совета Безопасности не только нарушают основные права человека кубинского народа, но и представляют собой дальнейшее ослабление верховенства закона на международном уровне и пропаганду беззакония, и они должны встретить противодействие международного сообщества".

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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