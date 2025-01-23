Баuаи: Обвинение независимых стран способствует нарушению закона

Эсмаил Багаи, комментируя повторное включение Кубы в список стран, которые, по утверждению США, поддерживают терроризм, сказал: "Использование Соединенными Штатами таких необоснованных, произвольных и дискредитирующих независимые страны списков в качестве инструмента продвижения внешней политики имеет давнюю историю".

Он назвал подобные действия противоречащими принципам и нормам международного права и предлогом для введения односторонних и несправедливых санкций против независимых народов и заявил: "Такие односторонние действия со стороны постоянного члена Совета Безопасности не только нарушают основные права человека кубинского народа, но и представляют собой дальнейшее ослабление верховенства закона на международном уровне и пропаганду беззакония, и они должны встретить противодействие международного сообщества".