Лидер Ирана подчеркнул значение финансовой системы БРИКС для снижения долларовой зависимости

Во время своего выступления аятолла Хаменеи выразил уверенность, что финансовые обмены между государствами-участниками БРИКС смогут существенно улучшить экономическую ситуацию в стране, которая страдает от внешнего давления и жестких экономических санкций.

Аятолла Хаменеи также сообщил, что 21 января посетил выставку достижений частного сектора, где высоко оценил прогресс, достигнутый в условиях кризиса. "Хотя выставка отражает лишь небольшую часть реалий страны, она демонстрирует, что частный сектор, несмотря на давление извне, добился значительных успехов", — отметил он.

В своем обращении лидер подчеркнул необходимость активной медиаполитики для информирования молодежи о национальных достижениях. Он подчеркивал, что необходимо показывать результаты работы и достижения страну более активно.

Критически оценивая выполнение экономической политики, основывающейся на 44-й статье Конституции, аятолла Хаменеи указал на недостатки в её реализации, которые, по его мнению, стали одной из причин экономического спада в последние годы.

Верховный Ирана обозначил текущую экономическую ситуацию как «экономическую войну» и подчеркнул важность роли частного сектора в этом контексте, заявив о необходимости последовательного роста производства как первостепенной задачи.

"Мы сказали Сопротивление живо и будет жить! Газа победила. То, что происходит на глазах у мира, напоминает сказку", добавил лидер.

"Действительно, если бы мы читали историю, мы бы сомневались и не верили, что такая мощная военная машина, как США, придет на помощь жестокому и кровожадному режиму, как сионистский режим. Этот режим настолько безжалостен и беспощаден, что не стесняется убивать 15 тысяч детей за год и за несколько месяцев. Америка предоставляет этому режиму бомбы для разрушения, чтобы он мог бомбить дома детей и больницы", сказал аятолла Хаменеи.

"Сегодня это произошло на наших глазах. США предоставили все свои ресурсы сионистскому режиму, иначе он пал бы на колени уже в первые недели", отметил Верховный лидер, добавив, что в течение 15 месяцев они совершили все возможные преступления: больницы, мечети, церкви, дома, рынки, места собраний — все эти преступления произошли на крошечном клочке земли, как Газа. Лидер сионистского режима заявил, что "их цель — уничтожение ХАМАС".

"Но теперь этот жестокий сионистский режим, с которым он хотел расправиться, сидит за столом переговоров и принял его условия для достижения прекращения огня. Это означает, что сопротивление живо. Это божественная традиция. Где есть сопротивление, там победа добрых слуг Бога неизбежна", добавил он.

"Этот воображаемый мечтатель заявил, что Иран ослаб; будущее покажет, кто на самом деле ослаб. Саддам, полагая, что Иран ослаб, начал нападение. Рейган, считая Иран слабым, оказал значительную помощь режиму Саддама", сказал лидер.

"Они и десятки других воображаемых людей пришли к пониманию, и Исламская система росла с каждым днем. Говорю вам, этот опыт в этот раз также повторится, благодаря Божественной милости", подчеркнул аятолла Хаменеи.