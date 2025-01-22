Израильские СМИ: исполнитель антисионистской операции в Тель-Авиве – гражданин США

«Исполнителем антисионистской операции в Тель-Авиве оказался американский турист марокканского происхождения, который въехал на оккупированные территории несколько дней назад», - сообщило палестинское агентство Ramallah News со ссылкой на СМИ сионистского режима.

Израильские СМИ со ссылкой на службу скорой помощи сообщили, что число раненых в результате этой операции, проведенной с применением холодного оружия, увеличилось до четырех человек, состояние одного из которых оценивается как тяжелое.

Преступления сионистского режима в ходе геноцидной войны против палестинцев в секторе Газа, которая продолжалась 15 месяцев и в конечном итоге привела к соглашению с ХАМАС о прекращении огня и обмене пленными, а также к очередному поражению режима Израиля, вызвали гнев и отвращение мирового сообщества к этому преступному режиму.