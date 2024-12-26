Багаи: Действия израильских войск при нападении на автомобиль журналистов являются военным преступлением

Эсмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел, решительно осудил преднамеренный обстрел автомобиля журналистов напротив больницы Аль-Ауда в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа, в результате которого погибли 5 журналистов, как самое последнее проявление военного преступления со стороны сионистского режима.

Багаи, указав на то, что журналисты и сотрудники СМИ, работающие в зонах конфликта, вместе со своим оборудованием, как гражданские лица и объекты, согласно международному гуманитарному праву, особенно Третьей Женевской конвенции 1949 года и Дополнительным протоколам 1977 года, должны быть защищены от любого нападения, подчеркнул, что действия оккупационных войск при нападении на автомобиль журналистов, несомненно, являются военным преступлением, и прокурор Международного уголовного суда должен добавить это новое преступление к обширному делу о преступлениях, совершенных в оккупированной Палестине.

Представитель Министерства иностранных дел, упомянув о гибели более 200 работников СМИ за 15 месяцев геноцида в Газе, расценил убийства сотрудник СМИ израильским режимом как попытку остановить информирование мировой общественности о масштабах и жестокости преступлений, совершаемых против палестинского народа, и предупредил, что продолжение и усиление грубых нарушений международного гуманитарного права в Газе и отсутствие должной реакции со стороны компетентных международных органов на них ставят под серьезную угрозу основы и устои норм, касающихся права войны.