Иран направил письмо в СБ ООН после признания Каца

«Вечером в понедельник, 23 декабря 2024 года, на мероприятии с участием сотрудников министерства обороны израильского режима министр обороны Израиля Исраэль Кац открыто и бесстыдно признал ответственность израильского режима за убийство господина Исмаила Хании, который прибыл в Тегеран для участия в церемонии вступления в должность президента Ирана доктора Масуда Пезешкиана», - отмечается в документе.

Как подчеркивается в письме, это первый случай, когда израильский режим в публичном признании открыто взял на себя ответственность за это гнусное преступление.

«Это наглое и бесстыдное признание в убийстве политического лидера на суверенной территории одного из государств-членов ООН в очередной раз обнажает международную ответственность израильского режима за его террористические и агрессивные действия», - сказано в письме.

«Это действие также подтверждает легитимность и законность ответных оборонительных действий Ирана 1 октября 2024 года и неизменную позицию Ирана о том, что оккупационный и террористический режим Израиля по-прежнему является самой серьезной угрозой региональному и международному миру и безопасности», - подчеркивается в тексте.