24 дек. 2024 г., 14:38
??????? ID: 85699456
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Ирландия назвала убийство палестинцев гуманитарной катастрофой

24 дек. 2024 г., 14:38
??????? ID: 85699456
Ирландия назвала убийство палестинцев гуманитарной катастрофой

Тегеран, 24 декабря, ИРНА - Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис вновь подтвердил солидарность с Палестиной и назвал убийство палестинцев «бесчеловечным актом и гуманитарной катастрофой».

В понедельник канцелярия премьер-министра Ирландии опубликовала заявление, в котором говорится, что Харрис в телефонном разговоре с Махмудом Аббасом, главой Палестинской национальной администрации, вновь призвал к установлению прочного перемирия в Газе, свободной доставке гуманитарной помощи в сектор и освобождению израильских заложников.

Он также назвал убийство палестинцев израильским режимом «бесчеловечной гуманитарной катастрофой» и добавил, что целью мирового сообщества в 2025 году должно стать мирное решение на основе двух государств.

Премьер-министр Ирландии подчеркнул, что его страна будет использовать свой голос и влияние на всех международных форумах для достижения перемирия в Газе.

Это происходит на фоне закрытия израильским режимом своего посольства в Ирландии из-за того, что Дублин проводит, по их мнению, враждебную политику в отношении Израиля.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .