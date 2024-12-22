Лапид: Война в Газе должна быть прекращена, а пленные должны быть освобождены

Яаир Лапид, лидер оппозиции этого режима, заявил, что Биньямин Нетаньяху боится, что окончание войны в Газе приведет к падению его администрации, поскольку его цели политические.

Он подчеркнул: «Больше нечего делать в секторе Газа, война должна быть остановлена, и пленные должны быть возвращены».

Лапид обратился к Нетаньяху, сказав, что «вместо проведения пресс-конференций, которые исключают возможность достижения соглашения, мы должны вернуть наших пленных».

Недавно семьи сионистских пленных заявили, что они хотят всеобъемлющего и одностороннего соглашения с ХАМАС об освобождении пленных.