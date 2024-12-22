Член политбюро «Ансар Аллах»: мы не опасаемся распространения войны

«Мы не испытываем страха перед возможностью навязывания нам широкомасштабной войны. Наоборот, именно Соединенные Штаты и сионистский режим должны опасаться, так как результат будет не в их интересах», - заявил аль-Асад.

«Интересы Соединенных Штатов широко распространены в регионе, а существование сионистского режима зависит от баланса безопасности, военного превосходства и сдерживания, которые более не существуют», - добавил он.

По его словам, атаки США, Великобритании и сионистского режима являются признаком их поражения и растерянности, и Йемен не беспокоится о своих военных способностях и возможностях.

Член политического бюро йеменского движения «Ансар Аллах» в заключительной части своей речи отметил, что Йемен сегодня производит новейшие виды оружия с использованием передовых технологий, включая гиперзвуковые баллистические ракеты, которые преодолели все системы слежения.