22 дек. 2024 г., 09:59
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Член политбюро «Ансар Аллах»: мы не опасаемся распространения войны

22 дек. 2024 г., 09:59
??????? ID: 85696885
Член политбюро «Ансар Аллах»: мы не опасаемся распространения войны

Тегеран, 22 декабря, ИРНА – Сана не испытывает страха перед расширением войны, и именно Соединенным Штатам следует опасаться, так как их интересы и выгоды широко представлены в нашем регионе. Такое заявление сделал сегодня в интервью ИРНА член политбюро «Ансар Аллах» Хизам аль-Асад.

«Мы не испытываем страха перед возможностью навязывания нам широкомасштабной войны. Наоборот, именно Соединенные Штаты и сионистский режим должны опасаться, так как результат будет не в их интересах», - заявил аль-Асад.

«Интересы Соединенных Штатов широко распространены в регионе, а существование сионистского режима зависит от баланса безопасности, военного превосходства и сдерживания, которые более не существуют», - добавил он.

По его словам, атаки США, Великобритании и сионистского режима являются признаком их поражения и растерянности, и Йемен не беспокоится о своих военных способностях и возможностях.

Член политического бюро йеменского движения «Ансар Аллах» в заключительной части своей речи отметил, что Йемен сегодня производит новейшие виды оружия с использованием передовых технологий, включая гиперзвуковые баллистические ракеты, которые преодолели все системы слежения.

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