За 77 дней боев на севере Газы ликвидировано 60 израильских военных

На 442-й день войны в Газе оккупанты, продолжая свою политику нанесения ударов по домам палестинцев, разбомбили дом в районе Джабалия аль-Балад на севере Газы. В результате бомбардировки погибли 10 палестинцев, в том числе семеро детей.

Одновременно с этим, по данным Al-Araby Al-Jadeed, ХАМАС сообщил о ликвидации 60 военнослужащих и офицеров оккупационной армии, включая командира 401-й бригады, в ходе военных операций против армии сионистского режима в северной части сектора Газа за последние 77 дней.

С другой стороны, информированные источники сообщили Al-Araby Al-Jadeed о тупике в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, а также о том, что разногласия привели к приостановке объявления перемирия в Газе и обмена пленными между ХАМАС и оккупантами.