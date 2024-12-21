21 дек. 2024 г., 09:35
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Новости ID: 85695766
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Йемен нанес ракетный удар по оккупированным палестинским территориям

21 дек. 2024 г., 09:35
Новости ID: 85695766
Йемен нанес ракетный удар по оккупированным палестинским территориям

Тегеран, 21 декабря, ИРНА – Израильские СМИ сообщили о ракетном ударе из Йемена, вызвавшем срабатывание сирен тревоги в Тель-Авиве. По данным службы скорой помощи, в результате инцидента на данный момент пострадали 18 человек.

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По сообщению телеканала Al Jazeera, Армия обороны Израиля проинформировала о срабатывании системы оповещения о воздушной тревоге в различных населенных пунктах в результате ракетного обстрела, произведенного с территории Йемена. Данный инцидент находится на стадии расследования.

Опубликованные кадры свидетельствуют о неспособности систем противовоздушной обороны сионистского режима перехватить ракету, выпущенную из Йемена.

До настоящего времени не было опубликовано никаких сведений о вероятных потерях в результате данного нападения.

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