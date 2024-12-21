Йемен нанес ракетный удар по оккупированным палестинским территориям

По сообщению телеканала Al Jazeera, Армия обороны Израиля проинформировала о срабатывании системы оповещения о воздушной тревоге в различных населенных пунктах в результате ракетного обстрела, произведенного с территории Йемена. Данный инцидент находится на стадии расследования.

Опубликованные кадры свидетельствуют о неспособности систем противовоздушной обороны сионистского режима перехватить ракету, выпущенную из Йемена.

До настоящего времени не было опубликовано никаких сведений о вероятных потерях в результате данного нападения.