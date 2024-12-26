26 дек. 2024 г., 12:41
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Новости ID: 85701337
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ФСБ РФ заявила о предотвращении покушения на высокопоставленных офицеров Минобороны

26 дек. 2024 г., 12:41
Новости ID: 85701337
ФСБ РФ заявила о предотвращении покушения на высокопоставленных офицеров Минобороны

Москва, 26 декабря, ИРНА – Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации сорвала покушения украинских спецслужб на военных Минобороны, задержаны четверо россиян.

Как заявила ФСБ, сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.

Как уточнили в спецслужбе, одного из высокопоставленных военных планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы, закамуфлированной под пауэрбанк. Агент, готовивший покушение прибыл в Москву c Украины транзитом через Молдавию и Грузию как депортированное лицо. Подрыв планировалось совершить дистанционно. Агенту обещали выезд сначала в Украину, а затем в одну из стран ЕС.

Другого высокопоставленного офицера планировалось взорвать бомбой под видом папки с документами. ФСБ заявила о задержании двух граждан России, которые должны были по указанию Киева доставить замаскированное СВУ.

Также спецслужбами был установлен и задержан житель Москвы, проводивший по заданию украинских спецслужб разведку возле мест жительства и работы высокопоставленных военнослужащих и членов их семей. "Полученные фото и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак", - сообщили в ЦОС.

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