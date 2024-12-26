ФСБ РФ заявила о предотвращении покушения на высокопоставленных офицеров Минобороны

Как заявила ФСБ, сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.

Как уточнили в спецслужбе, одного из высокопоставленных военных планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы, закамуфлированной под пауэрбанк. Агент, готовивший покушение прибыл в Москву c Украины транзитом через Молдавию и Грузию как депортированное лицо. Подрыв планировалось совершить дистанционно. Агенту обещали выезд сначала в Украину, а затем в одну из стран ЕС.

Другого высокопоставленного офицера планировалось взорвать бомбой под видом папки с документами. ФСБ заявила о задержании двух граждан России, которые должны были по указанию Киева доставить замаскированное СВУ.

Также спецслужбами был установлен и задержан житель Москвы, проводивший по заданию украинских спецслужб разведку возле мест жительства и работы высокопоставленных военнослужащих и членов их семей. "Полученные фото и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак", - сообщили в ЦОС.