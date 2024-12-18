Глава МАГАТЭ должен сохранять беспристрастность этого органа: Эслами

Глава Организации по атомной энергии Ирана сегодня в среду после заседания Кабинета министров, в ответ на последние заявления Рафаэля Гросси, генерального директора Международного агентства по атомной энергии, подчеркнул, что Агентство должно сохранять свою беспристрастность и действовать профессионально.

Мохаммад Эсламский, сообщив, что сейчас наступило время рассмотрения резолюции 2231 в ООН, которое проводится каждые 6 месяцев, заявил: «Эта резолюция имеет два аспекта - принятие Ираном ограничений для создания доверия в обмен на отмену санкций и выполнение обязательств другой стороны».

Вице-президент добавил: «Неприемлемо, когда международный орган уделяет внимание только одной стороне вопроса, да еще и в провокационной форме, и не упоминает об основном аспекте, а именно о невыполнении обязательств договаривающимися сторонами».

В завершение глава Организации по атомной энергии сказал: «Мы ожидаем, что генеральный директор Агентства, который является опытным дипломатом, будет соблюдать эти положения».