Глава Организации атомной энергии: отношения Ирана и МАГАТЭ осуществляются в рамках гарантий и ДНЯО

Мохаммад Эслами, вице-президент и глава Организации атомной энергии нашей страны, комментируя недавнее соглашение Ирана и МАГАТЭ в области надзора, сказал: «Когда вы осуществляете ядерную деятельность и работаете с ядерными материалами, естественно меняется и масштаб уровня надзора, и это вполне естественно».

Он добавил: «Эти обсуждения и искажения, направленные против нас, исходят от сионистского режима, который годами ведет пропаганду против нас и ядерной деятельности Ирана. Они стремятся спровоцировать мир против нас».

Эслами сказал: «В марте 2023 года мы опубликовали Тегеранскую декларацию с генеральным секретарем Агентства, в которой четко указано, что отношения Ирана и Агентства осуществляются в рамках гарантий и ДНЯО. Мы будем взаимодействовать с МАГАТЭ по двум оставшимся объектам, чтобы закрыть досье. Предъявляемые обвинения - это творение сионистского режима, который получает удовольствие от таких действий и создания дел, так как занимает внимание всего мира, чтобы продолжать выдвигать свои интриги против Ирана».

Глава Организации атомной энергии в заключение отметил: «Сегодня МАГАТЭ всегда имеет доступ для своего надзора в рамках гарантий и ДНЯО, и мы не создавали и не создаем препятствий для этого».