12 дек. 2024 г., 20:37
Новости ID: 85688234
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Гарибабади прокомментировал признание Гросси о ядерном оружии Израиля

12 дек. 2024 г., 20:37
Новости ID: 85688234
Гарибабади прокомментировал признание Гросси о ядерном оружии Израиля

Тегеран, 12 декабря, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади, реагируя на признание генерального директора МАГАТЭ о наличии ядерного оружия у израильского режима, упомянул двойные стандарты Агентства в отношении Ирана и заявил, что утверждение Гросси о вероятности ядерного распространения со стороны Ирана является совершенно непрофессиональной и политизированной позицией.

В своем сообщении в социальной сети X Гарибабади подчеркнул, что признание Гросси существования ядерного оружия у Израиля – важный и значительный момент. Однако это признание значительно утяжеляет обязанности Гросси и МАГАТЭ.  Простого признания недостаточно; он должен осудить наличие такого оружия у этого преступного режима, потребовать его уничтожения и присоединения Израиля к Договору о нераспространении.

 Гарибабади назвал утверждение Гросси о вероятности ядерного распространения (со стороны Ирана) совершенно непрофессиональной и политизированной позицией,  подчеркнув, что генеральный директор МАГАТЭ не может, подобно политическим деятелям стран с политическими мотивами, основываясь на предположениях и догадках, говорить все, что ему заблагорассудится.

В заключение заместитель министра иностранных дел Ирана отметил, что Иран выполняет свои гарантийные обязательства и не будет принимать более строгие, чем предписано,  надзорные меры до тех пор, пока действуют несправедливые санкции.  Поэтому генеральный директор может сообщать о любом обнаруженном отклонении ядерных материалов, но не распространять свои догадки и предположения в СМИ.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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