Гарибабади прокомментировал признание Гросси о ядерном оружии Израиля

В своем сообщении в социальной сети X Гарибабади подчеркнул, что признание Гросси существования ядерного оружия у Израиля – важный и значительный момент. Однако это признание значительно утяжеляет обязанности Гросси и МАГАТЭ. Простого признания недостаточно; он должен осудить наличие такого оружия у этого преступного режима, потребовать его уничтожения и присоединения Израиля к Договору о нераспространении.

Гарибабади назвал утверждение Гросси о вероятности ядерного распространения (со стороны Ирана) совершенно непрофессиональной и политизированной позицией, подчеркнув, что генеральный директор МАГАТЭ не может, подобно политическим деятелям стран с политическими мотивами, основываясь на предположениях и догадках, говорить все, что ему заблагорассудится.

В заключение заместитель министра иностранных дел Ирана отметил, что Иран выполняет свои гарантийные обязательства и не будет принимать более строгие, чем предписано, надзорные меры до тех пор, пока действуют несправедливые санкции. Поэтому генеральный директор может сообщать о любом обнаруженном отклонении ядерных материалов, но не распространять свои догадки и предположения в СМИ.