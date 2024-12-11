Аятолла Хаменеи: произошедшее в Сирии – результат общего плана США и сионистского режима

«Правительство соседней с Сирией страны сыграло и продолжает играть явную роль в том, что произошло в Сирии. Но главным виновником-заговорщиком и главный командный штаб находится в США и сионистском режиме. У нас есть свидетельства, которые не оставляют ни малейшего сомнения», - отметил аятолла Хаменеи.

«Чем сильнее вы оказываете давление на фронт Сопротивления, тем крепче он становится. Чем больше вы совершаете преступлений, тем более мотивированным он становится. Чем активнее вы ведете с ним борьбу, тем шире он распространяется, - подчеркнул его светлость. - Благодаря силе и могуществу Аллаха масштаб Сопротивления охватит весь регион в большей степени, чем когда-либо прежде».

Продолжение следует