Иран по-прежнему готов к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ, заявил Арагчи

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи провели телефонный разговор, в котором рассматривалось текущее состояние сотрудничества между Ираном и Агентством в контексте соглашения о гарантиях.

Резко осудив неконструктивные действия некоторых членов Совета управляющих МАГАТЭ, которые стали причиной неудачи усилий генерального директора во время его последнего визита в Тегеран для решения вопросов по соглашению о гарантиях, Арагчи подчеркнул, что Иран намерен продолжать конструктивное сотрудничество с Агентством в рамках установленной технической структуры.

В этом разговоре Рафаэль Гросси подтвердил намерение Агентства к серьезному взаимодействию с Ираном и заявил, что в рамках своих обязанностей и полномочий он проводил и будет проводить консультации с другими сторонами для создания подходящей обстановки для решения текущих проблем.