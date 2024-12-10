10 дек. 2024 г., 10:36
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Иран по-прежнему готов к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ, заявил Арагчи

10 дек. 2024 г., 10:36
??????? ID: 85685611
Иран по-прежнему готов к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ, заявил Арагчи

Тегеран, 10 декабря, ИРНА – Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в беседе с Рафаэлем Гросси подчеркнул, что Иран по-прежнему готов к конструктивному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках установленной технической структуры.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи провели телефонный разговор, в котором рассматривалось текущее состояние сотрудничества между Ираном и Агентством в контексте соглашения о гарантиях.

Резко осудив неконструктивные действия некоторых членов Совета управляющих МАГАТЭ, которые стали причиной неудачи усилий генерального директора во время его последнего визита в Тегеран для решения вопросов по соглашению о гарантиях, Арагчи подчеркнул, что Иран намерен продолжать конструктивное сотрудничество с Агентством в рамках установленной технической структуры.

В этом разговоре Рафаэль Гросси подтвердил намерение Агентства к серьезному взаимодействию с Ираном и заявил, что в рамках своих обязанностей и полномочий он проводил и будет проводить консультации с другими сторонами для создания подходящей обстановки для решения текущих проблем.

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