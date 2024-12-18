Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью итальянскому информационному агентству ANSA отметил: «Иран обогащает уран до уровней, близких к военным, и быстро движется к становлению ядерным государством. СВПД утратил свою актуальность, и требуется новое соглашение, которое учтет реалии иранской ядерной программы».

Во-первых, предполагается, что генеральный директор специализированной организации будет выступать, опираясь на реальные факты и технические отчеты инспекторов Агентства. Выдвижение предположений о намерениях на основе гипотетических сценариев не является функцией генерального директора Агентства и противоречит как тексту, так и духу устава Агентства.

Во-вторых, ядерная программа Ирана развивается в соответствии с техническими потребностями и под полным контролем Агентства.

В-третьих, уважение к решениям и политике государств в отношении мирного использования атомной энергии, включая топливный цикл (обогащение), признано в соответствующих международных документах, и данные заявления генерального директора, носящие политизированный характер, не могут игнорировать эти факты.

В-четвертых, иранская программа обогащения не имеет военных целей. Что касается уровня обогащения, следует отметить, что пока обогащение находится под контролем Агентства и не отклоняется от мирных целей, оно не имеет ограничений в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

В-пятых и, в конечном итоге, то, что ни разу не было упомянуто в заявлениях Гросси, является первопричиной сложившейся ситуации, а именно неисполнение обязательств контрагентами в рамках СВПД и односторонний выход США из данного соглашения.