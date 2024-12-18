18 дек. 2024 г., 06:31
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Новости ID: 85693325
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Иран и Беларусь подчеркнули важность содействия международной безопасности

18 дек. 2024 г., 06:31
Новости ID: 85693325
Иран и Беларусь подчеркнули важность содействия международной безопасности

Тегеран, 18 декабря. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече с заместителем министра иностранных дел Беларуси Сергеем Лукашевичом подчеркнул усилия двух стран по содействию укреплению международной стабильности и безопасности.

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси, который отправился в Тегеран для политических консультаций с официальными лицами Исламской Республики Иран по вопросам двусторонних отношений и регионального развития, встретился и поговорил с Арагчи во вторник днем.

На этой встрече белорусский дипломат, говоря о дружественных отношениях между Ираном и Беларусью, подчеркнул важность продолжения двусторонних консультаций для улучшения отношений между двумя странами и содействия решению региональных и международных проблем.

На этой встрече Арагчи также подчеркнул важность двусторонних и многосторонних усилий по содействию укреплению международной стабильности и безопасности, созывая политические консультации между Ираном и Беларусью по региональным и международным вопросам по мере необходимости.

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