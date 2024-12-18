Иран и Беларусь подчеркнули важность содействия международной безопасности

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси, который отправился в Тегеран для политических консультаций с официальными лицами Исламской Республики Иран по вопросам двусторонних отношений и регионального развития, встретился и поговорил с Арагчи во вторник днем.

На этой встрече белорусский дипломат, говоря о дружественных отношениях между Ираном и Беларусью, подчеркнул важность продолжения двусторонних консультаций для улучшения отношений между двумя странами и содействия решению региональных и международных проблем.

На этой встрече Арагчи также подчеркнул важность двусторонних и многосторонних усилий по содействию укреплению международной стабильности и безопасности, созывая политические консультации между Ираном и Беларусью по региональным и международным вопросам по мере необходимости.